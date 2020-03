Shaw Public Library Lists Memorials for February

CLEARFIELD – Staff members at the Joseph & Elizabeth Shaw Public Library have listed the memorials for the month of February.

MEMORIAL BOOK FUND IN MEMORY OF: GIVEN BY: Dylan Shane Bowers Steve & Kelly Livergood Barbara Kline Shope Carl & Mary Wighaman Bette Buck Thompson Barton Thompson & Family Gary Bloom Gerry & Linda Hatcher Sylvia White Brody’s Employees Margaret Bennett Carl & Carol Peterson Margaret Bennett Melissa Serena Margaret Bennett Dorothy McBride Sylvia White Lawrence Township Board of Supervisors Margaret J. Bennett Bob & Paula Holden Margaret Bennett Donna Tubbs Dr. Paul Shellenberger Mary Z. Kerstetter