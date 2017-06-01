Home / News / Election / Congrats, America. You’re now in the 1% of the world’s countries that have pulled out of the Paris deal

Congrats, America. You’re now in the 1% of the world’s countries that have pulled out of the Paris deal

President Donald Trump announced, as expected, Thursday afternoon that the United States would be pulling out of the Paris accords on climate change.

That decision puts America in very, well, interesting company. Of the 197 parties — countries as well as the European Union and other signatories — in the world, all but three have signed on to the accord. Those three? The U.S., Nicaragua, who felt as though the emissions guidelines were too lenient, and, way for it, Syria.

Take a look.

And, if you that moved to fast for you, here they all are. (Hat tip to Will Mullery for the graphic and the list.)

Countries supporting the Paris accords

AFGHANISTAN

ALBANIA

ALGERIA

ANDORRA

ANGOLA

ANTIGUA AND BARBUDA

ARGENTINA

ARMENIA

AUSTRALIA

AUSTRIA

AZERBAIJAN

BAHAMAS

BAHRAIN

BANGLADESH

BARBADOS

BELARUS

BELGIUM

BELIZE

BENIN

BHUTAN

BOLIVIA (PLURINATIONAL  STATE OF)

BOSNIA AND HERZEGOVINA

BOTSWANA

BRAZIL

BRUNEI DARUSSALAM

BULGARIA

BURKINA FASO

BURUNDI

CABO VERDE

CAMBODIA

CAMEROON

CANADA

CENTRAL AFRICAN REPUBLIC

CHAD

CHILE

CHINA

COLOMBIA

COMOROS

CONGO

COOK ISLANDS

COSTA RICA

COTE D’IVOIRE

CROATIA

CUBA

CYPRUS

CZECH REPUBLIC

DEMOCRATIC PEOPLE’S REPUBLIC OF KOREA

DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO

DENMARK

DJIBOUTI

DOMINICA

DOMINICAN REPUBLIC

ECUADOR

EGYPT

EL SALVADOR

EQUATORIAL GUINEA

ERITREA

ESTONIA

ETHIOPIA

EUROPEAN UNION

FIJI

FINLAND

FRANCE

GABON

GAMBIA

GEORGIA

GERMANY

GHANA

GREECE

GRENADA

GUATEMALA

GUINEA

GUINEA-BISSAU

GUYANA

HAITI

HONDURAS

HUNGARY

ICELAND

INDIA

INDONESIA

IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)

IRAQ

IRELAND

ISRAEL

ITALY

JAMAICA

JAPAN

JORDAN

KAZAKHASTAN

KENYA

KIRIBATI

KUWAIT

KYRGYZSTAN

LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC

LATVIA

LEBANON

LESOTHO

LIBERIA

LIBYA

LIECHTENSTEIN

LITHUANIA

LUXEMBOURG

MADAGASCAR

MALAWI

MALAYSIA

MALDIVES

MALI

MALTA

MARSHALL ISLANDS

MAURITANIA

MAURITIUS

MEXICO

MICRONESIA (FEDERATED STATES OF)

MONACO

MONGOLIA

MONTENEGRO

MOROCCO

MOZAMBIQUE

MYANMAR

NAMIBIA

NAURU*

NEPAL

NETHERLANDS

NEW ZEALAND

NIGER

NIGERIA

NIUE

NORWAY

OMAN

PAKISTAN

PALAU

PANAMA

PAPUA NEW GUINEA

PARAGUAY

PERU

PHILIPPINES

POLAND

PORTUGAL

QATAR

REPUBLIC OF KOREA

REPUBLIC OF MOLDOVA

ROMANIA

RUSSIAN FEDERATION

RWANDA

SAINT KITTS AND NEVIS

SAINT LUCIA

SAINT VINCENT AND THE GRENADINES

SAMOA

SAN MARINO

SAO TOME AND PRINCIPE

SAUDI ARABIA

SENEGAL

SERBIA

SEYCHELLES

SIERRA LEONE

SINGAPORE

SLOVAKIA

SLOVENIA

SOLOMON ISLANDS

SOMALIA

SOUTH AFRICA

SOUTH SUDAN

SPAIN

SRI LANKA

STATE OF PALESTINE

SUDAN

SURINAME

SWAZILAND

SWEDEN

SWITZERLAND

TAJIKISTAN

THAILAND

THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA

TIMOR-LESTE

TOGO

TONGA

TRINIDAD AND TOBAGO

TUNISIA

TURKEY

TURKMENISTAN

TUVALU

UGANDA

UKRAINE

UNITED ARAB EMIRATES

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

UNITED REPUBLIC OF TANZANIA

URUGUAY

UZBEKISTAN

VANUATU

VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF)

VIET NAM

YEMEN

ZAMBIA

ZIMBABWE

Countries not supporting the Paris accords

Nicaragua

Syria

United States of America

Congrats, America. You're now in the 1% of the world's countries that have pulled out of the Paris deal.
Trump incorrectly labels Philippines robbery a terror attack

Related Posts

Leave a Reply