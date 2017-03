Who does President Trump follow on Twitter?

Here are the 42 Twitter accounts that the @realdonaldtrump follows on Twitter. (See our full story here.)

Trump family

Melania Trump @MELANIATRUMP

Ivanka Trump @IvankaTrump

Vanessa Trump @MrsVanessaTrump

Tiffany Ariana Trump @TiffanyATrump

Lara Trump @LaraLeaTrump

Eric Trump @EricTrump

Donald Trump Jr. @DonaldJTrumpJr

White House and Trump campaign

Mike Pence @mike_pence

Official Team Trump @TeamTrump

Reince Priebus @Reince

Corey R. Lewandowski @CLewandowski_

Dan Scavino Jr. @DanScavino (Personal account)

Dan Scavino Jr. @Scavino45

Kellyanne Conway @KellyannePolls

Michael Cohen @MichaelCohen212

Katrina Pierson @KatrinaPierson

Trump business

Trump Organization @Trump

Trump Golf @TrumpGolf

Trump Washington DC @TrumpGolfDC

Trump Charlotte @TrumpCharlotte

Trump National Doral @TrumpDoral

Trump Waikiki @TrumpWaikiki

Trump Vegas Hotel @TrumpLasVegas

Trump Hotel Chicago @TrumpChicago

Trump Los Angeles @TrumpGolfLA

Media

Geraldo Rivera @GeraldoRivera

Piers Morgan @piersmorgan

Ann Coulter @AnnCoulter

Laura Ingraham @IngrahamAngle

Sean Hannity @seanhannity

Fox Nation @foxnation

Bill O’Reilly @oreillyfactor

Greta Van Susteren @greta

FOX & Friends @foxandfriends

Eric Bolling @ericbolling

Drudge Report @DRUDGE_REPORT

Others

Diamond and Silk @DiamondandSilk

Mark Burnett @MarkBurnettTV

Vince McMahon @VinceMcMahon

Roma Downey @RealRomaDowney

Katrina Campins @KatrinaCampins

Gary Player @garyplayer